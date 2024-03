Giusy Buscemi interpreta Vanina – Un vicequestore a Catania, nella nuova fiction di Canale5. Il personaggio è nato dalla penna di Cristina Cassar Scalia (i suoi romanzi sono editi da Einaudi).

Amante della vita, Vanina Guarrasi è una vera e propria forza della natura, ma segnata da una profonda ferita. A quattordici anni ha assistito all’omicidio del padre, Giovanni Guarrasi, poliziotto ucciso da un commando mafioso. In quel momento ha deciso che anche lei sarebbe stata una poliziotta per catturare gli assassini del padre. Le cose si sono complicate quando Vanina si è innamorata di Paolo, il magistrato con il quale ha condiviso indagini e arresti. Il pensiero di perdere anche lui l’ha fatta fuggire da Palermo e dall’antimafia, per rifugiarsi a Catania, dove ha scoperto la possibilità di una vita lontano dai propri fantasmi del passato. O almeno è ciò che crede.

Ma chi è Vanina? “Lei è l’anti-Montalbano per il modo di muoversi e fare, certo magari raccogliesse gli stessi ascolti”, ha dichiarato Giusy Buscemi quando è stata intervistata dall’Ansa. L’attrice e il suo personaggio non potrebbero essere più diverse.

“Io sono più ponderata, riflessiva”, ha raccontato, sempre all’Ansa. “Lei è una che va d’istinto, non ci pensa due volte, dice anche parecchie parolacce, si muove in una città vera e seducente, lavica. Vanina non ha freni inibitori, al contrario di me.”

Nel cast di Vanina, c’è anche Giorgio Marchesi che interpreta il magistrato Paolo. Oltre a loro vedremo: Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Paola Giannini, Alessandro Lui, Guia Jelo, Maurizio Marchetti.

Quattro puntate in onda su Canale5 a partire da mercoledì 27 marzo. Poi, a fine mese, sempre stando a quanto riportato dall’Ansa, Giusy Buscemi tornerà sul set di un’altra fiction che l’ha vista protagonista nell’ultima stagione: Un Passo dal Cielo 8, già confermato lo scorso anno. Le riprese dovrebbero sempre svolgersi in Veneto.

