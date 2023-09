Ozzy Osbourne è stato operato al collo ed è già in grado di raccontare come sia andata. Il Principe delle Tenebre aveva annunciato che presto si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico, il quarto, per porre rimedio alle conseguenze di una brutta caduta del 2019, anno in cui stava già lottando contro una brutta polmonite.

Perché Ozzy Osbourne è stato operato di nuovo

Nella prima puntata di The Osbournes Podcast l’ex frontman dei Black Sabbath aveva rivelato tutte le sue perplessità sull’imminente operazione: “Non so che ca**o stiano facendo i dottori”. Perché Ozzy Osbourne è stato operato di nuovo?

Come già detto, nel 2019 Ozzy, già provato da una brutta polmonite, è caduto in casa e ha battuto violentemente la schiena. Per tornare in forma il cantautore si è già sottoposto a tre interventi, ma una quarta operazione si è resa necessaria: “Il collo è stato riparato, ma sotto il collo ci sono le due vertebre dove la bici mi ha colpito e si è disintegrata, e di loro non è rimasto più nulla“.

Nonostante i diversi problemi di salute, Ozzy Osbourne ha detto convinzione che non intende rinunciare al palco “anche se dovessero portarmi su una sedia a rotelle!”.

Mercoledì 20 settembre il Principe delle Tenebre è ritornato sotto i ferri e oggi, giovedì 21, ha rotto il silenzio.

Come sta Ozzy Osbourne dopo l’intervento

Dopo l’operazione, Ozzy Osbourne è stato intervistato da Piers Morgan. Il Mirror riporta le sue parole:

“Non posso credere che sia finita. La cosa principale ora è andata, basta con gli interventi. Ma sono stati cinque anni di assoluto inferno per me e per la mia famiglia. Loro sono stati di grande supporto. Non ce l’avrei mai fatta senza di loro. È stata davvero una brutta situazione. Ho anche il Parkinson ma non ci penso nemmeno“.

A tutti gli effetti Ozzy sta meglio e dovrebbe essersi liberato da un incubo. Ora l’ex Black Sabbath non vede l’ora di tornare sul palco.

