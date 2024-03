La gestione ottimale dei consumi energetici è diventata ormai di importanza cruciale per le aziende, soprattutto considerando le normative sempre più stringenti, come nel caso della direttiva UE sull’efficienza energetica (EED), che richiede un dettagliato report dei consumi dei data center. Stando a quanto riportato da “rinnovabili.it“, Schneider Electric ha sviluppato l’aggiornamento del software EcoStruxure IT per affrontare e provare a vincere questa sfida, offrendo funzionalità avanzate di monitoraggio e reportistica che consentono di ridurre i consumi energetici fino al 30%.

Basato su anni di ricerca e test interni, EcoStruxure IT si integra facilmente con l’infrastruttura IT esistente, garantendo una rapida implementazione. Inoltre, c’è anche da dire che Schneider Electric sta introducendo IT Advisor, che permette la creazione di gemelli digitali delle infrastrutture IT per ottimizzare l’efficienza e la resilienza. Grazie a modelli avanzati e dati provenienti da anni di ricerca, il software fornisce stime precise dei parametri di efficienza energetica, come il Power Usage Effectiveness (PUE). La facilità d’utilizzo è un vantaggio notevole grazie all’innesto di un’interfaccia intuitiva che semplifica la gestione dell’attività di monitoraggio. Del resto, attraverso l’impiego di un ampio data lake e modelli avanzati, EcoStruxure IT offre un’analisi accurata dei consumi energetici, riducendo i tempi necessari per il calcolo dei parametri desiderati. Il software è progettato per integrarsi agevolmente con l’infrastruttura IT esistente, riducendo, come detto poc’anzi, anche i tempi di implementazione.

Oltre al monitoraggio in tempo reale, l’introduzione di IT Advisor permetterà alle aziende di simulare diverse configurazioni per massimizzare l’efficienza energetica e fornire report dettagliati sui consumi effettuati. Queste soluzioni rappresentano un significativo passo avanti verso la gestione sostenibile dei data center, assicurando agli utenti un controllo avanzato ed una visione proattiva allo scopo di ridurre i consumi energetici e migliorare le prestazioni globali. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

