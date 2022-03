Il 18 Marzo si celebra la Giornata Mondiale del Riciclo, istituita nel 2018 dalla Global Recyclin Fundation con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della raccolta differenziata e dell’inserimento dei rifiuti in un ciclo produttivo, in modo che possano avere “una nuova vita”. Con il contributo di tutti è possibile sprecare meno risorse e, di conseguenza, salvaguardare il benessere del pianeta Terra.



Com’è il rapporto degli italiani con il riciclo dei rifiuti?



Da questo punto di vista abbiamo raggiunto con 15 anni di anticipo alcuni obiettivi che l’Europa si era prefissata. Secondo un rapporto dell’Unione nazionale delle imprese di recupero e riciclo maceri (Unirima), nel recupero della carta l’Italia ha fatto registrare nel 2020 l’87,5% a fronte degli obiettivi europei di arrivare all’85% nel 2035. Nel riciclo degli imballaggi di carta siamo dunque i primi nel vecchio continente.



Il rapporto Greenitaly 2020 conferma l’attenzione degli italiani verso il riciclo. Siamo infatti i primi in Europa anche nel riciclo di rifiuti pro-capite, grazie a un recupero del 79% degli scarti industriali e urbani prodotti. Un risultato straordinario se si considera la media europea al 39% e che dietro di noi altri Paesi sono lontanissimi: Francia (56%), Regno Unito (50%) e Germania (43%).