Appuntamento il 14 ottobre a Procida con la giornata di proclamazione dei vincitori del Premio “La Cultura non isola”, sezione speciale dell’Innovation Village Award, istituita in occasione di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

Giunto alla sua quarta edizione, l’Innovation Village Award è una costola di Innovation Village, la fiera-evento dedicata al networking tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni. Promossa da Knowledge for Business, l’iniziativa arrivata alla sua settima edizione s’è da tempo affermata come il più importante appuntamento nel Meridione su innovazione e sostenibilità. Proprio per questo, a partire dal 2019, gli organizzatori hanno deciso di creare un premio, articolato in sette aree tematiche, per valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile ed economia circolare in linea con il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU.

Accanto a Knowledge for Business, l’IV Award annovera come partner l’ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e vede come main sponsor ufficiale Optima Italia, digital company italiana attiva nel mercato delle telecomunicazioni e dell’energia.

L’incontro con gli organizzatori di Procida Capitale Italiana della Cultura ha spinto i promotori dell’Innovation Village Award a ideare una nuova sezione, battezzata “La Cultura non isola”, organizzata in collaborazione con Federica Web Learning e sempre con Optima Italia quale main sponsor.

Il riconoscimento rientra nell’area tematica 4 dell’Innovation Village Award – indirizzata sui temi di Beni culturali e ambientali, Istruzione, Digital Education, Turismo culturale – ed è dedicato agli “innovatori della cultura”, con l’obiettivo di raccogliere soluzioni e fare scouting di startup e gruppi di ricerca con cui attivare sinergie sul rapporto tra nuove tecnologie, patrimonio culturale materiale ed immateriale, accessibilità e sostenibilità.

Dopo una prima fase di selezione dei candidati, si è giunti all’individuazione dei migliori 10 progetti tra i quali, nella giornata del 14 ottobre la giuria degli esperti decreterà il vincitore del Premio speciale “Procida: La cultura non isola”, con anche una Menzione speciale a|cube per il miglior progetto ad impatto sociale e il Premio Speciale AlmavivA per il miglior progetto sulla digitalizzazione del patrimonio culturale. Inoltre, sia il primo che il secondo classificato accederanno alla Finale generale dell’IV Award 2022 del prossimo 27 ottobre.

Insieme ai 10 finalisti, coinvolti nella pitching session di presentazione dei progetti, prenderanno parte all’evento finale di premiazione de “La Cultura non Isola” (Procida Hall, via Roma 1) il sindaco di Procida Raimondo Ambrosino, la Direttrice di Innovation Village, Knowledge for Business Annamaria Capodanno, il Direttore di Procida Capitale italiana della Cultura 2022 Agostino Riitano, il Responsabile marketing e brand di Optima Italia Umberto d’Oriano, coordinati dal Direttore di Sicomunicazione Marco Caiano.

