Prende il via il 9 maggio l’Innovation Village, il più importante appuntamento sul tema dell’innovazione e della sostenibilità del Meridione, che si snoderà in una lunga serie di iniziative che arriveranno sino al prossimo 28 ottobre. Giunta alla sua settima edizione, l’Innovation Village è la fiera-evento dedicata al networking tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni, promossa da Knowledge for Business, sostenuta dall’Assessorato alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania e organizzata in collaborazione con ENEA – EEN Consorzio Bridg€conomies, le università della Campania, diversi dipartimenti e istituti del CNR, distretti ad alta tecnologia, ordini professionali ed aziende.

La manifestazione intende promuovere lo scambio di idee e conoscenze tra soggetti pubblici e privati in ottica di Open Innovation, per co-progettare soluzioni tecnologiche innovative attraverso la creazione di collaborazioni fra settori della ricerca e le imprese. L’attenzione in particolare è focalizzata sull’innovazione e sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare, dando rilievo ad ambiti di applicazione quali agrifood, automotive e trasporti, beni culturali, blue growth, edilizia sostenibile, energia e ambiente, industria creativa, istruzione, tecnologie per la salute, sicurezza.

L’originale formula dell’Innovation Village, ormai una piattaforma di eventi attiva tutto l’anno, prevede un calendario multiforme di iniziative, tra cui: aree espositive; un fitto programma di conferenze e workshop; sessioni di confronto in cui far incontrare i giovani con esperti e investitori: il Virtual Brokerage 2022 Event, appuntamenti B2B per consentire a imprese e ricerca di proporre soluzioni tecnologiche avanzate e trovare partner con cui sviluppare prodotti e processi; la School Village, in cui si parlerà di coding e robotica, digital storytelling, Big Data, stampa 3d, per portare i processi di innovazione nel mondo della scuola, rafforzare lo sviluppo di una cultura digitale nella didattica e contribuire a dotare le nuove generazioni delle competenze necessarie nei nuovi scenari del lavoro.

Capitolo fondamentale dell’iniziativa è l’Innovation Village Award 2022, di cui è main sponsor ufficiale Optima Italia, digital company italiana attiva nel mercato delle telecomunicazioni e dell’energia. Il premio, istituito nel 2019 e giunto alla sua quarta edizione, è dedicato a Innovazione sostenibile ed Economia circolare. In particolare, Optima consegnerà il Premio Optima Italia alla società con il progetto più innovativo nel campo dell’healthcare, nell’area tematica dedicata al Biomedicale e Salute.

“Abbiamo deciso di sostenere l’Innovation Village Award 2022 – ha dichiarato Andrea Volpe, amministratore delegato dell’azienda – perché crediamo da sempre che l’innovazione nasca dall’integrazione e dalla collaborazione su più livelli. Il Premio Optima Italia è dedicato alle nuove frontiere della salute digitale, un tema che tanto ci sta appassionando e che potrà rappresentare un domani un nuovo fronte per la nostra azienda”.

Tutti i dettagli del premio saranno presentati il 9 maggio, a Napoli, in occasione della prima tappa dell’evento, nel quale verrà anche ufficialmente aperta la Call per gli Innovation Village Awards 2022, che consistono in premi in denaro e servizi sulle diverse aree tematiche del contest. Nelle ultime tre edizioni il premio ha raccolto oltre 350 progetti, mettendo in palio nel solo 2021 circa 50mila euro per gli innovatori.

Continua a leggere su optimagazine.com