L’iniziativa “M’illumino di meno” giunge alla sua diciottesima edizione. Promossa da Caterpillar, insieme con Rai Radio 2 e Rai per il sociale, ha l’obiettivo di porre l’accento sul risparmio energetico per salvaguardare il Pianeta.



Come negli anni precedenti, “M’illumino di meno” promuove un silenzio energetico simbolico, un gesto che rappresenta un cambiamento auspicato nello stile di vita con più attenzione per l’ambiente e la sostenibilità. Al centro dell’edizione 2022 ci sono due elementi di cui si vuole rimarcare l’importanza in tema di sostenibilità: le piante e la bicicletta. Uno è il simbolo del miglioramento dell’ambiente, l’altro il mezzo di trasporto sostenibile, a impatto zero, per eccellenza.



In molte città italiane sono state organizzate iniziative con cui amministrazioni, associazioni, scuole e università aderiscono a “M’illumino di meno 2022”. Caterpillar, Radio Rai Due e Rai per il sociale, insieme all’Arma dei Carabinieri, hanno avviato il progetto Un albero per il futuro, con cui si punta a piantare 50mila nuove piante in tutto il Paese in 10 anni per aumentare le aree verdi.



Altra protagonista di questa giornata è la ciclista piemontese Paola Gianotti, che ha compiuto il giro del mondo in bicicletta, e che nei giorni scorsi ha pedalato per tutta Europa, completando il suo incredibile viaggio proprio l’11 marzo, con l’arrivo a Milano.