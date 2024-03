Nelle più belle canzoni dei Gorillaz c’è tutta la versatilità di Damon Albarn, già frontman dei Blur, che nel 1998 ha unito le sue forze a quelle dell’illustratore Jamie Hewlett. Insieme hanno messo in piedi un mondo virtuale in cui l’hip hop incontra l’indie e il pop, un progetto che ancora oggi si regge su solide basi e che in 20 anni ha scritto uno dei capitoli più importanti della scena internazionale.

Clint Eastwood (2001)

Con Clint Eastwood i Gorillaz conquistano il mondo. Un brano decadente e radiofonico, con Del Tha Funkee Homosapien alle barre e Damon Albarn al canto, con quel ritornello martellante che ancora oggi cantiamo ogni volta che sentiamo nominare l’iconico divo di Hollywood.

Gorillaz Spedizioni in imballaggi apertura facile autorizzati

19-2000 (2001)

19-2000, un brano più leggero e spensierato rispetto a Clint Eastwood, è un altro dei singoli più apprezzati dei Gorillaz. Il synth offre una sequenza di note in grado di rimanere in testa per tutta la durata della canzone, che si sviluppa secondo lo scherma rap-ritornello melodico-rap che sempre distinguerà i Gorillaz.

Gorillaz Gorillaz

Music

Feel Good Inc (2005)

Con Feel Good Inc i Gorillaz superano i primi livelli e alzano l’asticella: un giro di basso a dir poco geniale nella sua semplicità, un beat sostenuto e una ricerca della melodia che si spingono oltre il pezzo radiofonica. Il singolo vince un Grammy Awards per la categoria Best Pop Vocal Collaboration. Le strofe sono cantate dal gruppo rap De La Soul.

Demon Days Intro

Last Living Souls

Dare (2005)

Dare è un’esplosione disco dance con Damon Albarn che canta affiancato da Rosie Wilson. Il testo ha una fonte spinta motivazionale, dove “osare” diventa l’imperativo necessario per vincere ogni proprio limite e raggiungere i propri obbiettivi.

Stylo (2010)

Ricco di vibes anni ’80, Stylo è un pezzo synth pop che vince anche nel video ufficiale, dove troviamo Bruce Willis che insegue la band a tutta velocità a bordo di una Chevrolet.

Continua a leggere su optimagazine.com