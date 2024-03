Dopo le prime polemiche, ecco il commento di Fedez su Chiara Ferragni in versione Joker comparsa sull’anteprima del prossimo numero de L’Espresso. Il rapper e imprenditore, marito dell’influencer, ha preso una posizione netta e si è scagliato con forza contro il settimanale.

Fedez su Chiara Ferragni-Joker: il commento

Nelle storie pubblicate su Instagram Fedez ripropone la copertina de L’Espresso in cui vediamo la moglie in versione Joker, ma modificata: al posto di Chiara Ferragni c’è Donato Ammaturo, proprio l’editore de L’Espresso.

“A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Attendo con ansia“, scrive Federico Lucia. Nella storia Instagram successiva Fedez riprende un articolo pubblicato su Domani il 14 luglio 2023 e tagga l’account ufficiale de L’Espresso aggiungendo l’emoji del pagliaccio e quella del circo. Sarà una nuova battaglia per il rapper?

Il caso Joker

Sulla copertina de L’Espresso in un uscita venerdì 8 marzo, come già detto, è riportata una foto di Chiara Ferragni a mezzo busto con un trucco che ricorda Joker, villain della saga di Batman recentemente interpretato da Joaquin Phoenix. Il titolo è: “Ferragni Spa, il lato oscuro di Chiara”.

Nel sommario si parla di “una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie,tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa“. Il numero non è ancora uscito, ma la copertina ha già suscitato polemiche. Per il momento Chiara Ferragni non ha rilasciato dichiarazioni né commenti. Un periodo certamente non facile per i Ferragnez, che dopo le notizie sul caso Balocco riguardanti l’influencer si sono trovati al centro del gossip per la voci su una presunta crisi matrimoniale, specialmente a seguito dell’intervista rilasciata a Fabio Fazio per Che Tempo Che Fa.

