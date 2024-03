Terra Amara torna in onda di stasera 22 marzo con i nuovi episodi su Canale5. Ci stiamo avvicinando alla fine per l’amata serie turca, che resterà in fascia prime time. Al suo posto, nel daytime, c’è Endless Love.

Gli episodi in onda sono quelli della quarta stagione in cui seguiamola nuova vita di Zuleyha dopo la morte di Demir. Ormai diventata la signora di Cukurova a tutti gli effetti, la Yaman deve guardarsi le spalle da diversi nemici che mirando all’azienda di famiglia. Da Abdulkadir, a Betul, cugina del defunto marito, che trama contro di lei a sua insaputa. Non manca l’amore, che Zuleyha troverà in Hakan, mentre Fikret si scoprirà innamorato della cognata.

Stasera 22 marzo vedremo due episodi di Terra Amara, di cui vi riportiamo le anticipazioni.

Villa Yaman è stata pignorata. Un giornalista, chiamato da Sermin e Betul, è già a caccia dello scoop. Zuleyha è sicura di poter ripagare il debito tramite la vendita dei gioielli che ha affidato a Gaffur e Selamet, ma dopo molte ore, dei due non si ha ancora traccia. Nel frattempo, Hakan ha fatto arrestare l’uomo che si spacciava per Mujdat, lo zio di Kerem Ali che aveva rapito il piccolo, ma Fikret pensa ci sia proprio Hakan dietro al rapimento del bambino. Zuleyha preoccupata per Gaffur e Selamet, si mette alla loro ricerca con Ibo e Rashit.

Non potendo rientrare alla villa, Zuleyha decide di portare tutta la famiglia, braccianti compresi, in un hotel dove passare la notte. Mentre Abdulkadir e Betul sono a casa di lei e parlano del loro futuro, Colak decide di fare visita alla ragazza. Abdulkadir, all’arrivo del suo rivale, si fa prendere da un attacco di gelosia, ma Betul lo convince a non farsi vedere. Zuleyha, dopo il sequestro di villa Yaman, ha portato la famiglia e il personale in un hotel. La mattina seguente, sul giornale appare una foto della donna in albergo con i dettagli della sua situazione debitoria.

L’appuntamento con Terra Amara è per stasera 22 marzo dalle 21:30.

