My Home My Destiny sbarca su Canale5. Demet Ozdemir, l’amata Sanem di Daydreamer – Le ali del sogno, è la protagonista della nuova serie drammatica turca, che è andata in onda in patria per due stagioni, dal 2019 al 2021.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

La serie tv è composta da un totale di 43 puntate, dalla durata di 2 ore e 20 minuti, che vedremo su Canale5 nella fascia pomeridiana dell’estate 2023. Infatti Terra Amara andrà in pausa (probabilmente dopo il finale della seconda stagione) per il mese di luglio e agosto. Molto probabilmente in Italia ciascuna puntata di My Home My Destiny sarà divisa in 3 episodi, secondo la ripartizione occidentale e com’è accaduto finora con le serie turche in onda sulla rete Mediaset.

Nel cast di My Home My Destiny troviamo: Demet Özdemir nei panni di Zeynep Göksu; İbrahim Çelikkol è Mehdi Karaca; Engin Öztürk è Barış Tunahan; Zuhal Gencer è Sakine; Senan Kara è Nermin; Elif Sönmez è Cemile; Hülya Duyar è Sultan; Fatih Koyunoğlu è Nuh; Naz Göktan è Emine; İncinur Sevimli è Benal; Helin Kandemir è Kibrit; e Kazım Sinan Demirer nel ruolo di Bayram.

Riguardo la sospensione di Terra Amara, se ciò fosse confermato, la serie turca che segue le vicende degli amanti sfortunati Zuleyha e Yilmaz dovrebbe poi tornare a settembre con le nuove puntate. Ricordiamo che Terra Amara è composta da quattro stagioni.

Di seguito il promo introduttivo di My Home My Destiny di Canale5:

