Quest’oggi 21 marzo è entrata la primavera e con essa anche tante imperdibili offerte su Amazon. Senza dubbio ombra di dubbio, l’OPPO Find N2 Flip è attualmente oggetto di una promozione davvero interessante. Questo dispositivo, che si distingue come uno dei pochi clamshell sul mercato, ora grazie a uno sconto del 5% è disponibile a un prezzo incredibile di soli 949,99 euro (invece di 1.199,99 euro di listino), con IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il device sarà vostro con il colore Astral Black, in versione italiana, con 256GB di memoria interna + supporto auto; lo smartphone è poi venduto e spedito dall’e-commerce stesso, per i clienti Prime il reso è gratuito e avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Qualora foste interessati all’acquisto, vi suggeriamo di fare in fretta dato che ci sono solo altre 8 unità a disposizione.

L’OPPO Find N2 Flip 5G presenta un ottimo display principale AMOLED FHD+ da 6,8 pollici (403ppi), con una risoluzione 1080x2520pixel, una frequenza di aggiornamento di 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM) e 1600 nits (peak); il display secondario è un AMOLED FHD+ da 3,26 pollici, risoluzione 382x720pixel e refresh rate a 60Hz. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm), abbinato a 8 GB di RAM (fino a 16GB di RAM virtuale) e 256 GB di spazio di archiviazione, e grafica Mali-G710 MC10. Il device è alimentato da una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 44W. Lato software il Find N2 Flip esegue il sistema operativo Android 13 su ColorOS 13.

Dal punto di vista fotografico, l’OPPO Find N2 Flip 5G è dotato di doppia fotocamera con: un sensore principale da 50MP (f/1.8, 23mm) e un ultra-grandangolare da 8MP (f/2.2, 112°); davanti, una selfie-cam da 32MP (f/2.4). Come altre caratteristiche e connettività offre: rete 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, porta USB Type-C 2.0, USB On-The-Go.

