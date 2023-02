In seguito ai rumors di qualche settimana fa, OPPO ha annunciato in via ufficiale la data di presentazione del suo nuovo smartphone OPPO Find N2 Flip, il primo pieghevole che arriverà anche nel mercato Global, compreso quello italiano. Il produttore cinese ha confermato che l’evento di lancio del foldable si terrà in diretta streaming a Londra il prossimo 15 febbraio alle ore 15.30 (ora italiana). Inoltre, si potrà vedere anche sul canale YouTube di OPPO Global e attraverso il player che si trova in apertura. Intanto, andiamo a dare insieme uno sguardo più approfondito alle caratteristiche e specifiche tecniche del top di gamma.

L’OPPO Find N2 Flip presenta un display esterno AMOLED da 3,26 pollici (720 x 382 pixel), 30/60Hz, 250ppi, 800 nit e Corning Gorilla Glass 5, e un display interno AMOLED LTPO da 6,8 pollici FHD+, 1-120Hz, 403ppi, 1.200 nit e vetro UTG. Sotto la scocca troviamo un processore Dimensity 9000+ di MediaTek, affiancato da configurazioni di memoria di 8/12/16GB di RAM LPDDR5 e 256/512GB di storage interno UFS 3.1. Tuttavia, non si sa ancora quale taglio di memoria giungerà in Italia. Come opzioni di connettività, il pieghevole a conchiglia offre: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC e GPS; sul lato è presente il sensore di impronte digitali.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo OPPO Find N2 Flip presenta sul retro una doppia fotocamera caratterizzata da un sensore principale da 50MP (con apertura f/1.8, FOV 86°, AF) e un sensore ultra-grandangolare da 8MP (f/2.2, FOV 112°); la fotocamera frontale è invece da 32MP (f/2.4, FOV 90°, AF). Il device, le cui dimensioni sono di 166,2 x 75,2 x 7,45mm (da aperto) e di 85,5 x 75,2 x 16,02mm (da chiuso) per un peso di 191 gr., è alimentato da una batteria da 4300mAh dotata di supporto alla ricarica rapida a 44W. Dunque, detto ciò, non ci resta che aspettare l’evento di presentazione in programma in diretta streaming mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 15.30 italiane.

