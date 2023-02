In vista del prossimo evento tecnologico Mobile World Congress 2023 (MWC), che si terrà a Barcellona entro la fine del mese di febbraio in corso, malgrado non ci fosse ancora nessuna ufficialità, OPPO dovrebbe presentare la serie Find X6 insieme al tanto atteso Find N2 Flip. Lo smartphone pieghevole a conchiglia ha già ottenuto diverse certificazioni e sembra che verrà rilasciato in più mercati anche in versione Global. Adesso, in vista del suo lancio in Europa, l’insider Appuals ha pubblicato un leak che rivelerebbe il prezzo del device.

Secondo il recente rapporto, l’OPPO Find N2 Flip sarà disponibile in un’unica configurazione in Europa, che offrirà 8GB di memoria RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Inoltre, è possibile che il dispositivo abbia un prezzo che si aggira tra 1100 e 1200 euro. Tuttavia, i prezzi dello smartphone pieghevole possono variare in ogni paese d’Europa in base all’IVA e alle tasse locali. Il dispositivo giungerà in due colori, ovvero Astral Black e Moonlit Purple; mentre la variante d’oro, disponibile nel mercato cinese, molto probabilmente non sarà rilasciata per il mercato europeo così come in altri Paesi.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche la versione Global di OPPO Find N2 Flip presenterà un display AMOLED pieghevole da 6,8 pollici con una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Esternamente, il device mostra un pannello AMOLED da 3,26 pollici. Il dispositivo lavora sul sistema operativo Android 13 basato su ColorOS 13. Sotto la scocca troviamo il processore Dimensity 9000 Plus affiancato da RAM LPDDR5 e archiviazione UFS 3.1. Il device è alimentato da una batteria da 4300mAh con supporto alla ricarica rapida da 44W. Lato fotocamera, troviamo sul retro un sensore principale Sony IMX890 da 50MP e un ultra-wide da 8MP; davanti, una selfie-cam Sony IMX709 da 32MP.

