Nella seconda giornata dell’evento INNO DAY 2022, Oppo ha svelato ufficialmente la seconda generazione dei suoi due nuovi pieghevoli: Oppo Find N2 e Find N2 Flip. I due dispositivi saranno lanciati sul mercato in Cina nei prossimi giorni, ma giungeranno in commercio anche su altri mercato internazionali, compreso quello italiano, probabilmente durante il 2023. Detto ciò, andiamo a soffermarci sulle caratteristiche e principali specifiche tecniche dei due nuovi modelli. Entrambi gli smartphone si presentano piuttosto leggeri, pratici e con un sottile spessore, oltre ad una quasi invisibile piega.

L’OPPO Find N2, successore del Find N dello scorso anno, è caratterizzato da uno spessore di soli 14,6mm quando è chiuso per soli 233gr. di peso (questo per la versione in pelle nera vegana). Affinché questo fosse possibile, il produttore cinese si è messo a lavoro andando a migliorare la Flexion Hinge di seconda generazione, ossia la nuova cerniera che sfrutta materiali top come la fibra di carbonio e la lega ad elevata resistenza adoperata nell’industria aeronautica. La fibra di carbonio è stata inserita anche nel display interno del dispositivo, andando a ridurre ancora di più il peso e facendolo risultare maggiormente resistente. Infatti, dai test eseguiti nel laboratorio del TUV, si può piegare fino a 400 mila volte senza andare a compromettere le sue prestazioni. L’Oppo Find N2 sfoggia un display interno da 7,1 pollici con refresh rate da 120Hz e raggiunge fino a 1500nits di luminosità, mentre il pannello esterno è da 5,54 pollici e raggiunge i 1350nits. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1 e integra una batteria da 4250mAh con supporto SUPERVOOC da 67W. Questo pieghevole, inoltre, possiede un sistema a tripla fotocamera Hasselblad e NPU d’imaging MariSilicon X; il sensore principali Sony IMX890 è da 50MP affiancato da un ultra-wide da 48MP e un teleobiettivo da 32MP RGBW 2X. La fotocamera frontale e interna è da 32MP Sony IMX615 grandangolare.

Quanto ad OPPO Find N2 Flip, il dispositivo presenta un display AMOLED frontale da 3,26 pollici, disposto verticalmente e più grande. L’autonomia è migliorata grazie alla batteria da 4300mAh anche grazie al processore MediaTek Dimensity 9000+. Con la seconda generazione di Flexion Hinge la piega del display interno è quasi invisibile. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 9000+ con GPU Mali-G710, supportato da 8/12GB di memoria RAM e 128GB o 256GB di storage interno. Il display interno LTPO AMOLED è da 6,8 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate da 120Hz. Anche per questo modello il reparto fotografico è ottimizzato da Hasselblad e include un sensore principale da 50MP affiancato da un sensore da 8MP con ottica ultra grandangolare. Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità sulle versioni globali saranno a disposizione nei prossimi mesi.

