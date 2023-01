Il nuovo OPPO Find N2 Flip è stato annunciato alla fine dello scorso anno: sarà il primo dispositivo pieghevole del produttore cinese ad arrivare sul mercato globale. Il palcoscenico designato potrebbe essere il MWC 2023 di Barcellona, con arrivo tra febbraio e marzo 2023. L’OPPO Find N2 Flip sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 9000+ con 8GB di RAM (espandibile fino a 16GB virtualmente) e 256GB di storage interno.

OPPO Find N2 Flip is coming soon to Europe/Global, probably at MWC.



SoC = Dimensity 9000+ pic.twitter.com/Ka9lZrCPYm — SnoopyTech (@_snoopytech_) January 23, 2023

Il telefono sarà alimentato da una batteria da 4300mAh con supporto alla ricarica rapida a 44W, connettività 5G e schermo AMOLED da 6.8 pollici con risoluzione FHD a 120Hz. Lo schermo esterno, sempre AMOLED, avrà una diagonale da 3.26 pollici con refresh rate a 60Hz. Android 13 sarà il sistema operativo chiamato a gestire la parte software dell’OPPO Find N2 Flip, disponibile nelle colorazioni ‘Astral Black’ e ‘Moonlit Purple’. Dal punto di vista fotografico il pieghevole di casa OPPO disporrà di un sensore principale da 50MP e di un ultra-wide da 8MP, oltre che di una fotocamera da 32MP collocata in un foro nel display interno.

Come potete vedere, il prossimo pieghevole OPPO Find N2 Flip avrà un posto speciale sul mercato, andando a concorrere proprio con il Galaxy Z Flip 4 di Samsung per la categoria in questione. Non sappiamo dirvi con esattezza quando il prodotto arriverà in chiave internazionale, né quale sarà il possibile prezzo di vendita. In ogni caso, sappiate solo che non dovrebbe mancare troppo tempo al lancio globale. Speriamo che il costo non sia troppo elevato e che il dispositivo, pur presentando una tecnologia avanzata, si dia ad un largo numero di tasche. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com