Geolier a Napoli nel 2024 per un grande concerto-evento allo Stadio Diego Armando Maradona. L’appuntamento è stato annunciato oggi e celebra il grande successo di Geolier, al primo posto della classifica degli album più ascoltati dell’anno su Spotify con Il Coraggio Dei Bambini. Il disco è inoltre nella classifica Fimi degli album più venduti nel Paese.

E non è una novità il successo di Geolieri: tante certificazioni, 45 dischi di platino e 21 dischi d’oro collezionati in totale. A questo si aggiunge il successo live con due tour che l’hanno visto esibirsi in tutta Italia. Non è una novità neanche il grande apprezzamento che riscuote dalla città di Napoli: di recente sono stati ben 4 i concerti tenuti, 4 date sold out al PalaPartenope.

Adesso punta più in alto. Geolier a Napoli nel 2024 tornerà ad esibirsi ma in una location molto più grande: lo attende lo Stadio Diego Armando Maradona. La data è quella di sabato 22 giugno 2024, alle ore 21.00. Il concerto di Geolier a Napoli si aggiunge ai tre già annunciati e in programma a giugno a Messina e Roma, e a luglio a Milano.

I biglietti per il concerto di Geolier a Napoli sono disponibili in prevendita su TicketOne da sabato 2 dicembre alle ore 16.00.

I prezzi:

Prato: 45 euro

Tribuna Posillipo prima categoria: 75 euro

Tribuna Posillipo seconda categoria: 65 euro

Tribuna Posillipo terza categoria: 49 euro

Distinti – categoria 1: 69 euro

Distinti – categoria 2: 65 euro

Distinti – categoria 3: 59 euro

Distinti – categoria 4: 49 euro

Tribuna Nisida – vis. laterale: 49 euro

Distinti – vis. laterale: 49 euro

Tribuna ospiti numerata: 49 euro

Curva non numerata: 39 euro



I concerti di Geolier nel 2024

15 GIUGNO 2024 – MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

22 GIUGNO 2024 – NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

28 GIUGNO 2024 – ROMA – ROCK IN ROMA – IPPODROMO CAPANNELLE

6 LUGLIO 2024 – MILANO – FIERA MILANO LIVE – RHO