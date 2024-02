Per Geolier un’esibizione che sicuramente non ricorderà con piacere, quella che hanno seguito all’annuncio del vincitore nella serata Cover di venerdì 9 febbraio. Il cantante napoletano ha portato sul palco colleghi e amici con i quali condivide la provenienza, del calibro di Luchè, Guè e Gigi D’Alessio e si è aggiudicato la vittoria della serata.

Non tutti però sono stati d’accordo. In molti avrebbero preferito vincesse un altro artista. Prima tra tutte, Angelina Mango. Così, il Teatro Ariston si svuota, il pubblico si alza e se ne va ma prima lo ricopre di fischi.

In conferenza stampa, Amadeus dichiara di essere molto dispiaciuto dell’accaduto. Sul palco era visibilmente in imbarazzo. “Mi dispiace sempre quando sento fischi nei confronti di qualcuno. Se è risultato primo, evidentemente, è stato votato. Ci sta che l’Ariston rumoreggi ma i fischi li ho trovati non giusti”, le parole del direttore artistico che su Geolier dice: “Si vedeva dall’espressione che ci era rimasto male”.

Poi le conferenze stampa. Geolier arriva all’indomani della vittoria e dice: “Mi sono preparato un sacco, è stato bruttissimo. Ho fatto di tutto per portare questi tre mostri, per poi vincere e salire sul palco con le persone che fischiano, che se ne vanno, è stata l’esibizione più brutta della mia vita”.

Poi si è sentito porre domande sulla vittoria, che qualcuno accusa sia stata strappata ad Angelina Mango. Una bellissima esibizione quella sulle note di La Rondine di papà Mango, che le ha fruttato un ottimo secondo posto, dietro a Geolier che in conferenza stampa resta sempre sereno, pacato, e si destreggia con abilità tra le domande più insidiose.