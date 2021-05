Il Samsung Galaxy Z Fold 3 dovrebbe arrivare tra poche settimane, tra luglio e agosto. Il leaker Ice universe ci ha anche svelato il peso del prossimo pieghevole, che dovrebbe ammontare precisamente a 269 gr. ed essere quindi più leggero dell’attuale Samsung Galaxy Z Fold 2, che ha un peso di 282 gr. L’alleggerimento, se così fosse, ci sarebbe, anche se di poco (il device resterebbe comunque pesante, per sue proprietà interne). Il Samsung Galaxy Z Fold 3 dovrebbe anche offrire il supporto alla SPen, pur non presentando un apposito alloggio per contenerla (come nel caso della serie Note, che pare essere stata sospesa, almeno fino a prova contraria).

Fold3 269g — Ice universe (@UniverseIce) May 30, 2021

Il prossimo pieghevole presenterà uno schermo interno da 7.5 pollici ed uno esterno da 6.2 pollici, entrambi SuperAMOLED e con frequenza di refresh rate a 120Hz. Il processore designato ad equipaggiare il prodotto sembra essere lo Snapdragon 888 di Qualcomm, con 12/16GB di RAM, e 256/512GB di memoria interna. La fotocamera posteriore sarà probabilmente tripla, con sensori da 12MP, mentre quelle frontali da 16MP, collocata sotto lo schermo interno, e da 10MP (sullo schermo esterno). La capacità della batteria dovrebbe ammontare a 4000mAh complessivi. Ci sono pochi dubbi anche sulla resistenza del Samsung Galaxy Z Fold 3 all’acqua ed alla polvere (per garantirgli anche quel pizzico di protezione in più, che non guasta mai, soprattutto quando si tratta di smartphone pieghevoli, di propria natura più fragili e delicati dei modelli tradizionali).

Queste sono gli ultimi rumors relativi al prossimo pieghevole del colosso di Seul, che si accompagnerà al Samsung Galaxy Z Flip 3, dal design a conchiglia ed anch’esso molto ricercato (sebbene il suo prezzo sarà certamente più basso). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.