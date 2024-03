Il colosso di Seul ha rilasciato importanti miglioramenti alla fotocamera con l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2024. Tuttavia, non tutti i problemi della fotocamera sono stati risolti e, secondo quanto riferito, la società prevede di buttarseli presto alle spalle con un altro aggiornamento software.

Secondo quanto riportato da “SamMobile“, il produttore sudcoreano rilascerà un importante aggiornamento software per la serie Samsung Galaxy S24 nell’aprile 2024 per risolvere alcuni dei principali problemi rimanenti della fotocamera. Come riferito, la società asiatica porrà rimedio ai problemi relativi al bilanciamento del bianco ed alla qualità dell’immagine dal sensore della fotocamera con teleobiettivo.

Al momento, la qualità dell’immagine degli scatti effettuati con lo zoom fino a 9,9x è migliore di quella degli scatti effettuati con lo zoom 10x. Questo problema, come tanti altri, potrebbe essere risolto con l’aggiornamento di aprile 2024 (usiamo il condizionale dato che c’è bisogno di una prova concreta per dare per fatta la cosa). A volte, l’esposizione sembrerà elevata nelle immagini catturate utilizzando la fotocamera del Samsung Galaxy S24, sovraccaricando un po’ le luci alte. Il colosso di Seul probabilmente risolverà anche questo problema da qui ai prossimi giorni, magari subito dopo Pasqua. Secondo il rapporto, il bilanciamento del bianco delle immagini catturate potrebbe apparire troppo caldo, ma anche questo verrà corretto in seguito all’installazione della patch in via di rilascio il prossimo mese. Un altro problema con la fotocamera del Samsung Galaxy S24 è che a volte può catturare immagini più scure: il produttore asiatico ha già detto che risolverà il disguido in futuro. Ci auguriamo che anche questa soluzione arrivi con l’aggiornamento di aprile 2024. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

