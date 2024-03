Sono stati annunciati concerti di Nick Carter in Italia senza i Backstreet Boys. Il cantante dei BSB annuncia due appuntamenti nel nostro Paese, in programma in estate.

Nick Carter sarà il 25 luglio al Teatro Arcimboldi di Milano e il 26 luglio all’Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia di Roma con il suo Who I Am World Tour 2024, che farà tappa in molti altri Paesi d’Europa.

Nick Carter è il cantante più giovane dei Backstreet Boys e sarà in Italia da solista nei prossimi mesi per portare in scena i suoi più grandi successi insieme alle hit più conosciute della band.

Nick Carter ha dato il via alla sua carriera nella musica a soli 12 anni. Noto per essere tra i componenti dei Backstreet Boys, la boy band con il maggior numero di copie vendute nel mondo, Nick Carter ha avviato la sua carriera solista nel 2002 con l’album Now or Never che ha debuttato alla posizione numero 17 della classifica Billboard 200.

In seguito, ha pubblicato altri due album da solista, I’m Taking Off nel 2012 e All American nel 2016, senza mai abbandonare il percorso con i Backstreet Boys. Con la band, nel 2023, ha dato vita al The DNA World Tour e nel 2024 tornerà sul palco in solitaria.

Biglietti per Nick Carter in Italia nel 2024

I biglietti per Nick Carter in Italia nel 2024 saranno disponibili in prevendita in anteprima per i titolari di carta di credito Mastercard. Questi utenti potranno accedere alla prevendita anticipata a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 20 marzo.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta, invece, alle ore 10:00 di venerdì 22 marzo sui principali circuiti ci prevendita: TicketOne, TicketMaster e VivaTicket, sia online che nei punti vendita autorizzati dislocati in tutto il territorio nazionale.