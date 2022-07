si intitola A Very Backstreet Christmas ed è l’album natalizio dei Backstreet Boys. Sarà disponibile dal 14 ottobre in CD e in digitale e dal 2 dicembre in vinile. Il pre-order è invece già disponibile, a partire dal 21 luglio.

Per il gruppo di Nick Carter si tratta del primo disco di Natale in assoluto nella sua carriera ed arriverà negli ultimi mesi di quest’anno. Il desiderio c’è sempre stato, spiegano i Backstreet Boys, che solo adesso hanno deciso di lavorare a brani natalizi per regalare ai fan una raccolta di canzoni perfette per il Natale e da far trovare sotto l’albero.

“Sono 30 anni che vogliamo fare un album di Natale e siamo oltremodo entusiasti che stia finalmente accadendo“, racconta Howie Dorough, “Ci siamo divertiti molto lavorando su alcuni dei classici di Natale preferiti e non vedo l’ora di far parte delle festività natalizie dei nostri fan”, le sue parole.

A Very Backstreet Christmas conterrà dunque i classici del Natale riadattati e riletti in chiave Backstreet Boys. Spazio ai classici brani che si ascoltano durante le feste, con le inconfondibili voci del gruppo, ma anche nuove canzoni originali. 15 le tracce in tutto contenuto nel progetto.

Non mancheranno pezzi tradizionali come “White Christmas”, “Silent Night” e “Have Yourself A Merry Little Christmas” ma ci saranno poi tre nuove canzoni originali, ossia “Natale a New York”, “Together” e “Happy Days”. Chiudono la tracklist due bonus track.

Tracklist A Very Backstreet Christmas

White Christmas

The Christmas Song

Winter Wonderland

Have Yourself A Merry Little Christmas

Last Christmas

O Holy Night

This Christmas

Same Ole Lang Syne

Silent Night

I’ll Be Home for Christmas

Christmas in New York

Together

Happy Days

Feliz Navidad (bonus track)

It’s Christmas Time Again (bonus track)