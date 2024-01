Nelle più belle canzoni dei Backstreet Boys c’è la grande risposta statunitense al successo britannico dei Take That, quando negli anni ’90 le boyband diventarono un fenomeno di massa. Pop, dance, ballate strappalacrime e visi puliti: con questi elementi il successo era garantito, spinto da singoli fortemente catchy e campagne promozionali ai limiti dell’ossessione.

As Long As You Love Me (1997)

A proposito di singoli strappalacrime, As Long As You Love Me è il brano perfetto per attirare eserciti di adolescenti sensibili grazie alle atmosfere malinconiche e la semplicità dell’arrangiamento. Se i Take That avevano Back For Good, i Backstreet Boys risposero con questa canzone.

Everybody (Backstreet’s Back) (1997)

Probabilmente la canzone manifesto dei Backstreet Boys. Everybody è un brano a tratti aggressivo, con quel riff pieno di cromatismi e il beat incisivo. Il successo di questo singolo è dovuto anche al video ufficiale: il regista Joseph Kahn ha ben pensato di creare una parodia dell’iconico video di Thriller di Michael Jackson.

I’ll Never Break Your Heart (1998)

Un’altra ballad, questa volta più sofisticata. I’ll Never Break Your Heart è forte nei suoi 6/8 e il successo è talmente evidente che viene tradotta anche in lingua spagnola, con il titolo Nunca Te Haré Llorar.

I Want It That Way (1999)

La canzone più famosa dei Backstreet Boys, inopinatamente, è proprio I Want It That Way: il ritornello è un vero e proprio tormentone: ancora oggi ci basta leggere il titolo per canticchiare: “Tell me why… “. Secondo alcune indiscrezioni, l’arpeggio che apre e accompagna tutto il brano è ispirato a Nothing Else Matters dei Metallica.

Larger Than Life (1999)

Larger Than Life non può certo mancare tra le più belle canzoni dei Backstreet Boys: della stessa potenza di Everybody, il brano è un palese atto d’amore per il pubblico.

