Backstreet Boys a Bologna nel 2022, per un unico concerto in programma in Italia quest’anno. Torna ad esibirsi nel nostro Paese una delle band degli anni ’90 più amate e lo fa con un’unica data all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna, in programma per il periodo autunnale.

Il DNA World Tour dei BSB tornerà infatti in Europa e nel Regno Unito in autunno e porterà con sé un grande regalo per tutti i fan italiani: un’unica tappa in Italia sabato 22 ottobre all’Unipol Arena di Bologna. La tournée mondiale dei BSB partirà da Los Angeles questo weekend per far tappa nel nostro continente dopo l’estate.

Backstreet Boys a Bologna nel 2022 terranno un unico ed imperdibile live per il quale sono già disponibili i dettagli sui biglietti in prevendita. Il gruppo si è esibito l’ultima volta in Europa nel 2019, prima dello stop ai concerti e alle attività live imposto dal Covid-19. All’epoca dei fatti, furono più di 350.000 i biglietti venduti nel continente per tutti gli show.

I Backstreet Boys sono Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson.

Biglietti per i Backstreet Boys a Bologna nel 2022

Con l’annuncio dell’unico concerto dei Backstreet Boys in Italia quest’anno, vengono divulgati anche i dettagli sull’avvio delle prevendite per i biglietti.

I biglietti per assistere al concerto saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di giovedì 7 aprile 2022. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di venerdì 8 aprile 2022 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola.