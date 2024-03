Stanno trapelando ulteriori informazioni, in questi minuti, per quanto concerne il caso del Samsung Galaxy S23 che attende con impazienza il rilascio dell’aggiornamento con One UI 6.1. In particolare, pur trattandosi sulla carta di un upgrade minore, le aspettative sono molto elevate in quanto dovrebbe trattarsi della patch tramite la quale sarà possibile iniziare a toccare le funzioni dell’intelligenza artificiale. Insomma, nel giro di pochi giorni tutti i discorsi relativi alla cosiddetta AI non saranno più un’esclusiva del Samsung Galaxy S24, alla luce delle informazioni che sono trapelate nelle scorse settimane.

Conferme sui tempi necessari per Samsung Galaxy S23 affinché si riceva l’aggiornamento con One UI 6.1

Un contributo fondamentale per lo sviluppo software di questi device, andando oltre i soliti discorsi riguardanti il prezzo degli smartphone ed alcune offerte che sono trapelate in rete di recente, come abbiamo avuto modo di segnalare anche attraverso il nostro magazine. Senza apparenti motivazioni, parte del pubblico ha iniziato a pensare che potessero esserci dei ritardi sulla tabella di marcia per il rilascio dell’aggiornamento impostato su One UI 6.1, per chi si ritrova con un Samsung Galaxy S23. Le cose, tuttavia, non stanno così ed oggi 18 marzo abbiamo ricevuto importanti segnali sotto questo punto di vista.

In particolare, provando ad analizzare le tempistiche, emerge Samsung in questi giorni avrebbe annunciato agli utenti in Corea del Sud che l’aggiornamento Galaxy S23 One UI 6.1 vedrà la distribuzione avviata entro la fine di marzo. La comunicazione è disponibile anche online per il pubblico interessato. Si tratta a conti fatti della seconda conferma da un punto di vista prettamente temporale, considerando il fatto che Samsung Vietnam ha in un primo momento precisato che l’aggiornamento One UI 6.1 potrà essere distribuito il 28 marzo.

Vi faremo sapere appena se ne saprà di più sui Samsung Galaxy S23 e sul rilascio del pacchetto software più atteso del 2024.

