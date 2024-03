Sicuramente può essere alquanto vantaggioso quest’oggi acquistare su Amazon il Samsung Galaxy S23 nero da 128GB di memoria interna, dispositivo dello scorso anno che si ritrova con un comparto tecnico ancora di tutto rispetto. Grazie infatti all’approdo sul mercato del Galaxy S24, fioccano le offerte per il modello precedente, che si ritrova ad un prezzo molto più basso rispetto solo a pochi mesi fa. Parliamo sempre di un top di gamma di spicco che ha ancora da dire la sua sul mercato e vediamo più nel dettaglio l’offerta odierna di Amazon. Il prodotto in questione, nella colorazione Phantom Black e con 128GB di memoria interna, può essere acquistato al prezzo di 547,84 euro.

Soluzione interessante per il Samsung Galaxy S23 a prezzo basso su Amazon: tutti i dettagli della promozione di oggi

Si torna, dunque, ai livelli che abbiamo descritto la scorsa settimana. C’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce, quindi non si rischia di rimanere con poche scorte a disposizione. Bisogna attendere giusto qualche tempo in più per la spedizione, ma non ci sono costi aggiuntivi. La cifra finale è molto più conveniente rispetto a poche settimane fa e senza dubbio può essere l’occasione giusta per avere finalmente tra le mani uno smartphone Android di livello.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Altro aspetto positivo di quest’offerta proposta da Amazon è che questo Samsung Galaxy S23 può essere acquistato a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando in questo modo la possibilità a più utenti di avvicinarsi a questo tipo di offerta. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, questo Samsung Galaxy S23 fa leva su un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz e protetto dal Gorilla Glass Victus 2.

Lato hardware spicca il processore Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Dal punto di vista fotografico, questo Samsung Galaxy S23 può contare su un triplice sensore posteriore da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel. La fotocamera frontale è da 12 megapixel. Infine spazio ad una batteria da 3900 mAh.

Continua a leggere su optimagazine.com