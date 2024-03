Sui social è in corso una furente protesta dei fan contro Kanye West. Il rapper statunitense da un po’ di tempo fa coppia fissa con Ty Dolla Sign da quando è iniziata la loro avventura discografica con il progetto Vultures, con il numero 1 del volume già disponibile. La contestazione è scoppiata sui social dopo che la coppia di rapper si è “esibita” (virgolette necessarie) il 14 marzo in occasione del festival Rolling Loud 2024 a Los Angeles.

Kanye West con Ty Dolla Sign al Rolling Loud Festival

Il 14 marzo Ye e il partner in crime Ty Dolla Sign sono comparsi al Rolling Loud Festival di Los Angeles come headliner. Come ricorda The Mirror, la coppia era stata annunciata con la parola “perform”, e per questo i fan sono accorsi per assistere alla prima vera esibizione dal vivo dopo le uscite antisemite del rapper e dopo la pubblicazione del joint album.

Ricordiamo che Kanye West, in una ovvia mossa di marketing necessaria prima della pubblicazione di Vultures 1, aveva pubblicato una nota per chiedere scusa alla comunità ebraica. Un cambio di rotta, vero o marchettaro che fosse, che ha spinto i fan verso il Rolling Loud Festival. La delusione è stata imminente: Kanye West e Ty Dolla Sign sono saliti sul palco e non hanno pronunciato mezza frase, accompagnati da una base preregistrata come se fosse un evento di ascolto proprio come quello che li ha portati al Forum di Milano.

I fan contro Kanye West

Inevitabili i commenti dei fan contro Kanye West sui social. Ingannati dal verbo “perform” usato dagli organizzatori, i sostenitori dei due rapper hanno scritto: “Ero lì e non mi sono nemmeno accorto che Ye fosse salito sul palco”, e ancora: “Sono deluso da Ye, avrebbe dovuto chiedere un microfono. Almeno per i fan”. Poi: “Gli artisti si esibiscono, Ye non l’ha fatto. Disgustoso, immorale e in parte triste”.

“Ha truffato un intero festival”, “Scamye West e Ty Scamma Sign”.

