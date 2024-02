La mattina di venerdì 16 febbraio è iniziata con i rumor su possibili date di Kanye West in Italia insieme al partner in crime Ty Dolla Sign per la presentazione del joint album Vultures Volume 1. In un primo momento le testate nazionali hanno usato la cautela e la formula dubitativa, poi è arrivata la conferma con un comunicato stampa.

Kanye West in Italia con Ty Dolla Sign per Vultures Volume 1

Vultures Volume 1 – A Hi-Fidelity Audio Experience, questo il titolo del duplice evento che porterà Kanye West in Italia insieme a Ty Dolla Sign. Due le date programmate:

22 febbraio MILANO – Mediolanum Forum

24 febbraio BOLOGNA – Unipol Arena

I biglietti per il launch party saranno disponibili in prevendita su TicketOne a partire dalle 15 di oggi, venerdì 26 febbraio. Una conferma, questa, che arriva dopo il mancato evento all’RFC Arena di Reggio Emilia.

Nelle prime ore di oggi la notizia è trapelata a seguito di un’indiscrezione pubblicata dall’influencer musicale Joyboy che aveva riportato voci di corridoio da fonti attendibili. Nel comunicato viene specificato che gli eventi non saranno concerti, bensì experience di alto livello.

Le ultime avventure di Ye

Da anni la carriera e la vita personale di Kanye West sono motivo di polemiche. Tra le ultime notizie, Ye si è scagliato contro i fan che si sono lamentati per i continui post incentrati sulla compagna Bianca Censori, che in tutta risposta hanno ricevuto un sonoro “fan**lo” da parte del rapper, ma non è tutto.

Negli ultimi giorni si è raccontato che Kanye West sarebbe stato cacciato dal Super Bowl di domenica 11 febbraio su richiesta di Taylor Swift, ma il rapper ha smentito spiegando che in realtà sia lui che la compagna si sarebbero solamente spostati per raggiungere degli amici e “fare un giro”, dato che Bianca Censori non aveva mai assistito al Super Bowl.

Continua a leggere su optimagazine.com