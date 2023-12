Dietrofront: Kanye West chiede scusa alla comunità ebraica dopo essersi macchiato di antisemitismo con diverse esternazioni inequivocabili nell’ultimo anno. Lo fa, Ye, con un messaggio scritto in ebraico e pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Con queste parole scritte in alfabeto ebraico, Kanye West cerca di chiudere un capitolo:

“Mi scuso sinceramente con la comunità ebraica per qualsiasi sfogo involontario causato dalle mie parole o azioni. Non era mia intenzione ferire o mancare di rispetto e mi rammarico profondamente per qualsiasi dolore che potrei aver causato. Mi impegno a partire da me stesso e a imparare da questa esperienza per garantire maggiore sensibilità e comprensione in futuro. Il vostro perdono è importante per me, e mi impegno a fare ammenda e a promuovere una maggiore unità”.