Per sapere tutto sull’esperienza di Fedez al Met Gala 2022 con la moglie Chiara Ferragni è sufficiente visitare i social del rapper e influencer milanese. Federico Lucia e la moglie Chiara, infatti, in queste ore si trovano a New York per partecipare all’evento più importante dell’anno del mondo della moda, un evento benefico organizzato dal Costume Institute del Metropolitan Museum Of Art della Grande Mela.

Per l’occasione sul red carpet – elemento che crea un sottile filo rosso tra il Met Gala e la notte degli Oscar – sfilano le personalità più rilevanti del mondo del glamour. Quest’anno ci sono anche Fedez e Chiara Ferragni, certamente nomi di spicco in termini di brand, che sui loro profili social stanno pubblicando tutti gli aggiornamenti in tempo reale per rendere partecipi i loro fan. La partecipazione di Fedez al Met Gala 2022 è la prima uscita ufficiale del rapper dopo l’impegnativo intervento per rimuovere il tumore al pancreas che l’ha costretto al lungo ricovero.

Tra gli incontri eccellenti, Fedez al Met Gala 2022 ha immortalato quel momento in cui sua moglie Chiara Ferragni balla di fronte a un parzialmente distratto Elon Musk sulle note di Fly Away di Lenny Kravitz che si sta esibendo sul palco. Elon Musk, ricordiamo, è balzato agli onori della cronaca dopo l’acquisizione della piattaforma Twitter e quella battuta sulla cocaina nella Coca-Cola. Chiara balla, Elon Musk accenna uno sguardo per poi continuare a conversare con qualcuno fuori dall’inquadratura di Fedez.

Per i Ferragnez la partecipazione al Met Gala 2022 è stata anche un’occasione speciale: il rapper di Disumano, infatti, ha incontrato Gigi Hadid, la supermodella che tempo fa sarebbe stata motivo di gelosia da parte di Chiara Ferragni per alcune battute del rapper. “Alla fine Gigi mi ha abbracciato”, scrive Fedez ironico nelle storie di Instagram.

Dalla partecipazione di Chiara Ferragni e Fedez al Met Gala 2022 arriveranno altre foto e altri video, come la stessa coppia ha promesso nelle ultime ore.