In un post pieno di affetto e dolore, Celine Dion ricorda Eric Carmen, l’ex frontman dei Raspberries scomparso a 74 anni il 14 marzo. La cantante australiana lo ha ricordato con una foto iconica dell’artista e con parole d’amore per il suo collega scomparso.

Celine Dion ricorda Eric Carmen

Oggi, lunedì 18 marzo, Celine Dion ha dedicato un post a Eric Carmen, tragicamente scomparso il 14 marzo. La cantautrice ha pubblicato questo messaggio:

“Mi dispiace tanto per la scomparsa di un grande artista, il compositore Eric Carmen. Eric, grazie per aver condiviso la tua brillantezza con il mondo, e avermi dato la possibilità di cantare una delle tue canzoni più belle, All By Myself. Mi hai regalato una delle mie canzoni più importanti, e mi hai dato l’opportunità di connettermi con i miei fan raggiungendo un nuovo livello di emozione. Ti ricorderemo sempre, sarai per sempre nei nostri cuori”.

Le circostanze che hanno portato alla morte di Eric Carmen non sono note. Dopo un breve esordio con i Raspberries, ricordiamo, il cantautore si è fatto notare con la sua carriera solista. Come sottolinea Celine Dion, la sua hit più famosa è ancora oggi All By Myself, una ballata romantica con un ritornello indimenticabile.

Le parole sulla malattia

Il 16 marzo 2024 ricorreva la Giornata Internazionale della Consapevolezza SPS, una data dedicata a tutte le persone affette dalla Sindrome della Persona Rigida. Celine Dion ha ricevuto la sua diagnosi nel 2022, trovandosi costretta a sospendere ogni attività dal vivo e in studio per dare priorità alle cure necessarie.

Il 16 marzo, quindi, Celine Dion ha pubblicato il suo pensiero per raccontare il suo percorso con la malattia. Le sue parole:

“Come molti di voi sanno, nell’autunno del 2022 mi è stata diagnosticata la sindrome della persona rigida (SPS). Cercare di superare questo disturbo autoimmune è stata una delle esperienze più difficili della mia vita, ma rimango determinata a tornare un giorno sul palco e a vivere il più normalmente possibile. Sono profondamente grata per l’amore e il sostegno dei miei figli, della famiglia, della squadra e di tutti voi!”.

Non mancano le parole di incoraggiamento nei confronti delle persone che condividono la sua malattia, alle quali Celine Dion scrive:

“Voglio inviare il mio incoraggiamento e sostegno a tutti coloro che nel mondo sono stati colpiti da SPS. Voglio che tu sappia che puoi farcela! Possiamo farcela!”.

L’esperienza di Celine Dion con la malattia diventerà un documentario. I Am: Celine Dion, questo il titolo, sarà diretto dalla regista Irene Taylor che intende raccontare la patologia che ha colpito la cantante per fermare un momento importante nel dialogo tra l’artista e i suoi fan.

