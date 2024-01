Potrebbe essere pronto entro il 2024 un documentario su Celine Dion per raccontare la sua battaglia contro la malattia che l’ha colpita. La notizia arriva da Variety, che ha comunicato il titolo del progetto, la piattaforma che lo ospiterà e soprattutto l’opinione della cantautrice.

Il documentario su Celine Dion

Come riporta Variety e come riscontrato su NME, il documentario su Celine Dion che presto potrebbe vedere la luce si chiamerà I Am: Celine Dion. La notizia arriva da Amazon MGM.

I Am: Celine Dion verrà distribuito sulla piattaforma di streaming Amazon Prime e sarà diretto da Irene Taylor, già regista di Here And Now e Heart Of The Country. Al centro del progetto non troveremo il percorso artistico dell’artista: piuttosto, Irene Taylor intende raccontare la malattia diagnosticata a Celine Dion nel 2022, ovvero la sindrome della persona rigida.

Recentemente la sorella Claudette ha riferito che Celine “ce la sta mettendo tutta” ma che “non ha il controllo sui suoi muscoli”.

Il commento della cantautrice

In un commento rilasciato a Variety, Celine Dion ha descritto gli ultimi due anni come un “viaggio dalla scoperta della mia condizione”. Per questo l’artista ha scelto di “documentare questa parte della mia vita” non certamente spinta da un moto di autocommiserazione, piuttosto per “cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica” sulla sua malattia “ancora poco conosciuta”.

Nonostante le evidenti e innegabili difficoltà, tuttavia, la voce di My Heart Will Go On ha promesso che la sua “strada per riprendere la carriera da artista continua“, dunque non esclude del tutto un ritorno sulle scene. Del resto Celine Dion non ha mai nascosto la sua nostalgia per i fan, e lo dice anche nel suo commento a Variety: “Mi sono resa conto di quanto mi manchino i miei fan”.

