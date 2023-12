Esiste un mondo ancora più bello oltre My Heart Will Go On. Ecco le più belle canzoni di Celine Dion, una delle voci più amate della scena pop internazionale.

My Heart Will Go On (1997)

My Heart Will Go On è la canzone simbolo del film Titanic, uscito nel 1997. Scritta da James Horner e Will Jennings, è stata cantata da Celine Dion con la sua voce dolce e struggente, che ha commosso il pubblico. Il brano racconta il legame indissolubile tra due innamorati che si promettono di restare uniti anche dopo la morte. Il video alterna immagini del film a quelle della cantante, che interpreta la canzone su una nave.

The Power Of Love (1993)

The Power Of Love è il primo singolo estratto dall’album The Colour Of My Love, uscito nel 1993. Si tratta della cover di una canzone di Jennifer Rush, che Celine Dion ha reinterpretato con la sua voce intensa e passionale. Il brano è una dichiarazione d’amore che esalta la forza e la bellezza del sentimento più tormentato dell’uomo. Il video mostra la cantante in una suite d’albergo, insieme al suo compagno René Angélil, che diventerà poi suo marito.

Pour Que Tu M’Aimes Encore (1995)

Pour Que Tu M’Aimes Encore è una canzone in lingua francese, scritta da Jean-Jacques Goldman. Il brano è una supplica d’amore, in cui la protagonista chiede al suo amato di amarla ancora, nonostante il tempo e le difficoltà.

Because You Loved Me (1996)

Questo brano è noto per essere il tema principale del film Qualcosa Di Personale, uscito nel 1996. Scritta da Diane Warren, racconta di una donna che ringrazia il suo amato per averla sostenuta e aiutata a crescere. Il brano è una dedica d’amore, che esprime la gratitudine e la fiducia verso il partner.

I’m Alive (2002)

Estratto dall’album A New Day Has Come (2002), I’m Alive è un inno alla vita, che celebra la felicità e la speranza e per questo non può mancare tra le più belle canzoni di Celine Dion.

