Dopo la terribile notizia della diagnosi sulla sindrome della persona rigida la domanda ritorna ciclicamente: come sta Celine Dion? La sorella Claudette ha aggiornato i fan in un’intervista rilasciata per 7 Jours.

Come sta Celine Dion

Come detto in apertura, la sorella di Celine Dion, Claudette, ha parlato delle condizioni della cantante in un’intervista rilasciata per il format canadese 7 Jours. Le notizie non sono rassicuranti: la voce di My Heart Will Go On “non ha il controllo sui muscoli“, ha riferito Claudette, e per questo decorso irreversibile cresce costantemente la paura tra i famigliari.

“Ce la sta mettendo tutta, ma non ha il controllo sui suoi muscoli. Ciò che mi spezza il cuore è che è sempre stata disciplinata. Ha sempre lavorato duramente. Nostra madre le diceva sempre: ‘Lo farai bene, lo farai correttamente'”.

La speranza non è persa, e lo rivela la stessa Claudette che dice che “l’obiettivo è tornare sul palco” sia per Celine Dion che per la famiglia.

“Anche il cuore è un muscolo”

Come già ribadito in altre occasioni, la sindrome della persona rigida è una malattia neurologica che porta all’irrigidimento muscolare. Proprio per questo Claudette vive con la paura nel cuore:

“Le corde vocali sono muscoli e anche il cuore è un muscolo. Questo è ciò che mi spaventa. Poiché si tratta di un caso su un milione, gli scienziati non hanno fatto molte ricerche, proprio perché non ha colpito così tante persone”.

Se la speranza non è persa per Claudette e per la cantante, per altri famigliari sì. La sorella di Celine Dion, in un altro segmento dell’intervista rilasciata a 7 Jours, dice: “Alcune persone hanno perso la speranza perché parliamo di una malattia non ben conosciuta”. A giudicare dalle parole della sorella, dunque, le condizioni di salute di Celine Dion potrebbero essere peggiorate.

