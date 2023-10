Il colosso di Seul ha aggiornato un altro telefono con l’ultimo upgrade di sicurezza. Il Samsung Galaxy S20 FE ha iniziato a ricevere la patch di sicurezza di ottobre 2023 in Asia ed Europa. I telefoni non hanno ancora ricevuto il nuovo aggiornamento di sicurezza in altre Regioni, come il Nord America, ma prevediamo che ciò accada nei prossimi giorni.

Come riportato da “SamMobile“, l’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G) viene fornito con la versione firmware G780GXXS7EWI3 in Australia, Europa, Indonesia, Malesia, Tailandia, Filippine e Vietnam. Questa è la versione Snapdragon del telefono che ha solo connettività LTE. Il Samsung Galaxy S20 FE 5G (SM-G781B) ha iniziato a ricevere l’aggiornamento in Europa con la versione firmware G781BXXS8HWI3. La versione Exynos 990 del device deve ancora ricevere il nuovo upgrade. Questo aggiornamento risolve numerosi difetti di sicurezza riscontrati nella precedente versione software del telefono. Se possedete un Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon LTE) o un Samsung Galaxy S20 FE 5G in uno dei Paesi sopra menzionati, potete verificare la disponibilità del nuovo aggiornamento accedendo a “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Il produttore asiatico ha lanciato il Samsng Galaxy S20 FE con Android 10 integrato nel 2020. Nello stesso anno, il telefono ha ricevuto l’aggiornamento al sistema operativo Android 11, mentre Android 12 è stato rilasciato sul dispositivo alla fine del 2021. Il telefono ha ricevuto Android 13 verso la fine del 2023. Non riceverà Android 14 che il colosso di Seul sta attualmente testando per alcuni telefoni idonei (tra cui non ci sarebbe il Samsung Galaxy S20 FE). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

