Se state cercando un’offerta interessante per acquistare il Samsung Galaxy S23, ecco che Amazon propone uno sconto ulteriore per il modello nero da 128GB e che può farvi risparmiare qualche euro in più. Parliamo di uno smartphone Android che si ritrova con un comparto tecnico di rilievo, nonostante insomma sia approdato sul mercato il modello successivo. Vale quindi la pena fare un pensierino per questo Samsung Galaxy S23 presente su Amazon ad un costo finale di 544,57 euro e che è il risultato di uno sconto del 5% applicato sul prezzo precedente di 576 euro.

Da valutare la sforbiciata al prezzo del Samsung Galaxy S23 su Amazon oggi 6 marzo

Altro taglio ai prezzi, dunque, dopo il report della scorsa settimana. Si tratta di un’offerta che potrebbe far capitolare qualche utente ancora indeciso sul da farsi, il risparmio c’è seppur minimo, ma considerando le sue specifiche tecniche è senza dubbio un affare da non lasciarsi scappare. C’è disponibilità immediata su Amazon senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochi giorni questo Samsung Galaxy S23 arriverà direttamente nelle vostre case.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Inoltre, altro aspetto da prendere in considerazione, è la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, ciò significa che la spesa totale potrà essere dilazionata nel tempo. Opportunità che permetterà a più utenti di approfittare di questo sconto e spingersi verso l’acquisto di questo Samsung Galaxy S23. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, ricordiamo come stiamo parlando di uno smartphone Android appartenente alla categoria dei top di gamma e che presenta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate fino a 120Hz e protetto dal Gorilla Glass Victus 2.

Lato hardware spicca il processore Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8GB di RAM ed in questo caso troviamo 128GB di memoria interna. Da non sottovalutare nemmeno il comparto fotografico grazie alla presenza di tre sensori posteriori da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel. Per la fotocamera anteriore spazio invece al sensore da 12 megapixel. Infine questo Samsung Galaxy S23 può contare su una batteria da 3900 mAh.

