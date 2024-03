L’attesa per Palm Royale sta per finire. La serie comedy ambientata nell’alta società della Palm Beach del ’69 approderà su Apple TV+ il prossimo 20 marzo.

Un cast stellare, ambientazioni glamour, locali alla moda e personaggi che ambiscono a ritagliarsi posti importanti nei circoli più prestigiosi della città.

Ispirata al romanzo Mr. and Mrs. American Pie di Juliet McDaniel, Palm Royale è una serie prodotta da Apple Studios, scritta e diretta da Abe Sylvia, che è anche produttrice esecutiva e showrunner, per conto della Aunt Sylvia’s Moving Picture Company. Laura Dern e Jayme Lemons sono produttori esecutivi per la Jaywalker Pictures, mentre Kristen Wiig (anche interprete), Katie O’Connell Marsh, Tate Taylor e John Norris sono loro analoghi per la Wyolah Films. Nel team di produzione figurano anche Sharr White, Sheri Holman e Boat Rocker.

Palm Royale – Trama

La serie segue le vicende di Maxine Simmons, protagonista interpretata da Kristen Wiig, che cerca in tutti i modi di conquistarsi un posto di riguardo nell’elite di Palm Beach, il posto più in di tutti gli Stati Uniti d’America. Per riuscirci sarà chiamata a scendere a compromessi e a riflettere su quanto sia disposta a snaturare la propria identità per il desiderio di raggiungere qualcosa che hanno gli altri?

Palm Royale – Cast

Il cast a disposizione del team di regia, composto da Tate Taylor, Abe Sylvia, Claire Scanlon e Stephanie Laing è di prim’ordine. Oltre a Kristen Wiig in Palm Royale troviamo la vincitrice del Premio Oscar Laura Dern. Insieme a loro:

Allison Janney

Ricky Martin

Josh Lucas

Leslie Bibb

Amber Chardae Robinson

Mindy Cohn

Julia Duffy

Kaia Gerber

Due attori illustri saranno special guest star dello show. Parliano di Bruce Dern e Carol Burnett.

I primi tre episodi di Palm Royal saranno disponibili su Apple TV+ il prossimo 20 marzo. Le restanti puntante saranno rilasciate una ogni mercoledì fino all’8 maggio 2024.

