Il colosso di Seul lancerà i Samsung Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6 prima del solito. I telefoni saranno presentati nel luglio 2024 e dotati di processori più veloci e schermi migliorati. Una voce sostiene che il Samsung Galaxy Z Flip 6 avrà uno schermo di copertura ancora più grande. L’anno scorso, il produttore asiatico ha introdotto un design completamente nuovo per la gamma Galaxy Z Flip. È passato dallo schermo di copertura da 1,9 pollici del Galaxy Z Flip 4 allo schermo di copertura da 3,4 pollici del Galaxy Z Flip 5. La nuova voce di @TheGalox_ afferma che il Samsung Galaxy Z Flip 6 diventerà ancora più grande con uno schermo da 3,9 pollici. Questo è difficile da credere, dato che i rendering trapelati del device rivelano uno schermo da 3,4 pollici. Due modifiche al design in due anni non sono ciò che ci si aspetta da Samsung al giorno d’oggi.

La nuova voce afferma, inoltre, che il telefono avrà una doppia fotocamera da 50 + 12MP sul retro e un’armatura Gorilla Glass per lo schermo di copertura. La configurazione della fotocamera principale da 50MP dovrebbe risultare in linea con le aspettative, ma vedere arrivare la protezione Gorilla Glass Armor sul Samsung Galaxy Z Flip 6 è un po’ difficile da credere. Si prevede che il device utilizzi il processore Snapdragon 8 Gen. 3 For Galaxy. Le voci sostengono che il telefono potrebbe essere dotato di 12GB di RAM ed un migliore sistema di raffreddamento. Secondo quanto riferito, presenta una batteria da 4000mAh, una cerniera migliorata, un layout interno migliore e sette anni di aggiornamenti del sistema operativo Android.

Come riportato da “SamMobile“, l’informatore che ha fatto queste affermazioni, @TheGalox , si è sbagliato molte volte in passato, quindi vi consigliamo di prendere le sue affermazioni con le pinze. Anche se il Samsung Galaxy Z Flip 6 potrebbe avere il processore Snapdragon 8 Gen. 3 For Galaxy, una configurazione della fotocamera da 50 + 12MP, uno schermo interno da 6,7 pollici ed una batteria da 4000mAh, è difficile per noi credere che il telefono pieghevole possa avere un display cover da 3,9 pollici, 12GB di RAM e protezione Gorilla Glass Armor.

