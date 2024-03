Stanno arrivando in questi minuti le prime segnalazioni da parte degli utenti che, in possesso di un Samsung Galaxy S23 standard, pare abbiano iniziato a ricevere l’aggiornamento di marzo anche qui in Italia. Si tratta di una patch che sta facendo molto rumore, in quanto in tanti hanno sperato fino all’ultimo che potesse trattarsi del pacchetto software giusto in merito alla questione AI. Con premesse simili, dopo aver parlato del medesimo upgrade per i modelli FE nella giornata di ieri, dobbiamo necessariamente scendere in dettagli anche a proposito della versione standard di questa serie.

Inizia la distribuzione dell’aggiornamento di marzo per Samsung Galaxy S23: scontata la sentenza sulla questione AI oggi

Per farvela breve, se da un lato possiamo confermare l’arrivo sulla scena del nuovo aggiornamento di marzo per Samsung Galaxy S23, al contempo occorre non girarci troppo attorno e specificare che non toccheremo con mano i plus legati al mondo AI oggi. Evidentemente, il produttore coreano ha ritenuto che non fossero ancora maturi i tempi per esportare (lato software) tutte le novità che abbiamo avuto modo di percepire tramite i vari Samsung Galaxy S24 lanciati in commercio nell’ultimo mese abbondante. Resta da capire quale sarà l’appuntamento giusto sotto questo punto di vista.

Ad oggi, infatti, non possiamo dire con certezza che il Samsung Galaxy S23 riceverà l’aggiornamento con One UI 6.1 e AI già ad aprile, anche se i test condotti dal colosso asiatico pare stiano andando bene. Occorre pazienza, affinché si eviti la diffusione di una patch importante, senza i dovuti test, fondamentali per scongiurare bug post distribuzione. Dunque, il firmware S91*BXXS3BXBD, il cui peso complessivo dovrebbe aggirarsi attorno ai 400 MB, dovrebbe limitarsi ad introdurre i soliti miglioramenti per sicurezza e stabilità.

Vi faremo sapere appena ci saranno indicazioni più chiare sul Samsung Galaxy S23 e sull’arrivo di AI.