Il colosso di Seul ha rilasciato un nuovo aggiornamento di sicurezza per il Samsung Galaxy S23 FE. Questo è simile all’aggiornamento distribuito qualche giorno fa sui Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, ma arriverà un po’ tardi poiché i modelli Fan Edition di solito ricevono aggiornamenti con un programma separato perché non vengono lanciati accanto ai modelli non-FE.

Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento dei Samsung Galaxy S23 FE ha fatto il suo debutto su alcuni modelli bloccati dal gestore negli Stati Uniti, ma le varianti sbloccate non dovrebbero essere lasciate indietro per troppo tempo. I possessori del device ottengono le stesse modifiche con l’ultimo aggiornamento dei possessori dei Samsung S23, S23+ e S23 Ultra, ovvero maggiore sicurezza grazie alla patch di sicurezza di marzo 2024 (non ce ne sono state altre finora, quindi parliamo della patch più recente disponibile per adesso). I fan del produttore sudcoreano speravano che il primo aggiornamento per i loro smartphone a marzo portasse la One UI 6.1, ma non è così, anche se speriamo che l’azienda asiatica riesca a rilasciare la One UI 6.1 per alcuni dispositivi idonei prima della fine del mese.

L’ultimo upgrade del Samsung Galaxy S23 FE è accompagnato dalla versione firmware S711USQS2BXBF. Il pacchetto dati può essere scaricato via etere seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software> Scarica e installa“. Potrete procedere all’installazione senza correre il rischio di danneggiare il vostro dispositivo solo nel caso in cui la percentuale di carica residua sia superiore al 50%. Un’altra buona idea è quella di effettuare un backup dei vostri dati, da poter ripristinare semmai ne avrete la necessità. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti qui sotto è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

