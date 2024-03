Quando inizia il serale di Amici di Maria De Filippi nel 2024? Siete in tanti a scrivere alla redazione di OM per chiedere la data della prima puntata della fase conclusiva del talent show Mediaset, di anno in anno sempre più seguito.

Anche l’edizione 2023/2024 di Amici sta per giungere al termine e i concorrenti rimasti in gara sono pronti per accedere alle sfide che si terranno in prima serata su Canale 5. La serata scelta quest’anno è quella del sabato. Maria De Filippi continuerà a dominare la prima serata del sabato spostandosi dalla conduzione del people show C’è Posta Per Te a quella del talent show Amici.

Quando inizia il serale di Amici? La data c’è: è quella di sabato 23 marzo. Vedremo in quel momento i 15 concorrenti selezionati accedere alle sfide serali. Tra cantanti e ballerini della scuola, in 15 hanno avuto accesso alla fase conclusiva del programma, guadagnando l’ambita maglia d’oro, consegnata ai concorrenti nel corso delle puntate pomeridiane.

Adesso per i 15 allievi rimasti in competizione, le sfide diventano ancora più dure. Ogni settimana, la sfida è ad eliminazione fino a giungere alla finalissima di Amici che incoronerà il vincitore dell’edizione. A incidere sulla scelta saranno i voti espressi dai giudici di Amici, tre personaggi chiamati ad esprimersi dopo ogni performance.

I giudici di Amici

Già noti i giudici di Amici per la fase serale 2024. Squadra che vince non si cambia, così, Maria De Filippi ha confermata la giuria della scorsa edizione. Saranno Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi i tre giudici del serale di Amici.