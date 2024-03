Luke Hemmings a Milano, per un concerto da solista. Il frontman dei 5 Seconds of Summer arriva nel nostro Paese per un unico concerto in solitaria.

L’appuntamento è quello del 6 maggio al Fabrique di Milano. La superstar multiplatino approda nel nostro paese con una data che farà parte del tour Nostalgia For A Time That Never Existed, in previsione del suo EP da solista, boy. L’album è atteso per il 26 aprile 2024 e dal progetto è già disponibile il primo singolo, nonché primo brano di Luke Hemmings di questa nuova parentesi discografica, Shakes.

I brani dell’album verranno presentati dal vivo nel corso dell’unico appuntamento italiano della tournée dell’artista. Di seguito i dettagli sui biglietti per il concerto di Luke Hemmings a Milano.

Biglietti per Luke Hemmings a Milano

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire delle ore 10:00 di mercoledì 13 marzo.

A partire dalle ore 10:00 di giovedì 14 marzo, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su LiveNation.it inserendo la propria mail.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 15 marzo sui circuiti TicketOne, TicketMaster e VivaTicket.

Boy di Luke Hemmings

Boy di Luke Hemmings sarà disponibile dal 26 aprile. Come cantante dei 5 Seconds of Summer, il ventisettenne Luke Hemmings ha venduto milioni di dischi e messo a segno numerosi concerti soldout in tutto il mondo. Boy apre la strada ad una nuova parentesi musicale dell’artista, che parte in tour da solo stavolta per conquistare il mondo intero senza i 5 Seconds of Summer.

L’EP è stato registrato a New York con il produttore Sammy Witte.