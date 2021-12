I 5 Seconds Of Summer denunciati dalla loro ex società di gestione. È quanto riporta Billboard in possesso dei documenti del tribunale della Suprema Corte della California. A citare in giudizio la band australiana di Luke Hemmings è la società YM&U Group, che al quartetto e al manager Benjamin Evans contesta un danno che ammonta a 2,5 milioni di dollari.

Secondo Billboard, la band australiana è stata citata in giudizio per violazione del contratto. Secondo la società denunciante, i 5 Seconds Of Summer e Benjamin Evans avrebbero rifiutato di pagare le commissioni legalmente spettanti alla YM&U Group in merito a “molteplici affari redditizi” di cui la società si era occupata proprio per conto della band. Tra questi affari, la ex società di gestione cita il contratto firmato da 5 Seconds Of Summer con l’etichetta BMG e un accordo con la Bravado International Group sul merchandising per un valore di 1,5 milioni di dollari.

In qualità di imputati, dunque, sono citati i 4 componenti della band – Luke Hemmings, Michael Clifford, Calom Hood e Ashton Irwin – il manager Benjamin Evans e la 5SOS Touring. Secondo la YM&U Group proprio Evans avrebbe spinto i 5 Seconds Of Summer verso questa condotta durante i 7 mesi di contratto tra la band e la ex società di gestione, dal mese di febbraio a settembre, con un atteggiamenti che i legali della società definiscono “di frode, malizia e oppressione”.

Proprio nel mese di settembre i 5 Seconds Of Summer avrebbero comunicato alla YM&U la volontà di recedere il contratto attraverso i loro legali, ma la strategia adottata da questi ultimi ha spinto la società a denunciare la band, il manager e la 5SOS Touring. La redazione di NME ha tentato di contattare i rappresentanti dei 5 Seconds Of Summer ma per il momento non ha ottenuto risposta.

Per il momento la band australiana non ha ancora rilasciato dichiarazioni sui social.