I 5 Seconds of Summer in Italia nel 2022: i concerti, inizialmente previsti per quest’anno, sono stati posticipati. Slittano al prossimo anno, dunque, gli appuntamenti dal vivo con il gruppo internazionale, atteso sui palchi di Padova e Milano.

Il tour del gruppo avrebbe dovuto fare tappa nel nostro Paese nel 2021 ma i 5 Seconds of Summer arriveranno in Italia nel 2022, dopo l’interruzione obbligatoria delle attività live, secondo le normative vigenti in materia di anti contagio: è ancora la pandemia Covid-19 a rendere impossibile lo svolgimento degli spettacoli di musica live.

La tournée che avrebbe dovuto far tappa in Italia giovedì 29 aprile 2021 al Lorenzini District di Milano e sabato 1 maggio 2021 alla Kioene Arena di Padova, è stata appena riprogrammata, l’annuncio è di oggi. I concerti, dunque, non sono cancellati ma solo posticipati di circa un anno e dall’aprile 2021 passano al mese di maggio 2022.

I 5SOS saranno nel nostro Paese il 7 maggio 20022 per un concerto alla Kioene Arena di Padova e l’8 maggio 2022 per recuperare lo spettacolo atteso al Lorenzini District di Milano. I biglietti già acquistati per gli eventi del 2021 restano automaticamente validi per quelli attesi il prossimo anno.

I biglietti sono utilizzabili solo ed esclusivamente per i rispettivi nuovi appuntamenti nelle medesime città e location. Altri biglietti sono disponibili per l’acquisto su TicketMaster, TicketOne, VivaTicket e nei punti vendita autorizzati.

“Come sempre, vogliamo disperatamente vedervi ma la sicurezza resta una priorità assoluta come i continui sforzi di tutti per combattere la pandemia e avvicinarci al ripristino della normalità. Nel frattempo, restiamo positivi e in salute, non vediamo l’ora di rivedervi tutti! Con amore, 5S0S”, il commento della band sul nuovo posticipo del tour internazionale nel sottolineare la priorità della sicurezza personale davanti ad ogni altro fattore.

Le date dei 5 Seconds of Summer in Italia nel 2022:

7 maggio 2022 – Padova (Kioene Arena)

8 maggio 2022 – Milano (Lorenzini District)