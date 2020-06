Michael Clifford dei 5 Seconds Of Summer accusato di molestie, la replica: “Tutto falso”

Michael Clifford dei 5 Seconds Of Summer accusato di molestie da un gruppo di fan che si stanno configurando più come haters che come vere e proprie follower. Nei giorni scorsi, infatti, sui social ha preso sempre più piede l’hashtag #michaelcliffordisoverparty correlato a una serie di messaggi in cui si raccontava che il chitarrista della band di Youngblood fosse solito molestare le donne tra il pubblico e professare il razzismo.

Clifford ha prontamente risposto alle accuse su Twitter. In primo luogo, si accusava il chitarrista di approfittare della calca durante i concerti per scendere tra il pubblico e palpeggiare le ragazzine che assistevano agli show. In secondo luogo alcuni utenti hanno ripescato vecchi post dell’artista in cui comparivano esternazioni razziste, sessiste e omofobe.

Su quest’ultimo aspetto Clifford non ha negato, bensì si è messo a nudo per ciò che era e si è scusato per aver espresso certi pensieri nel passato. Oggi il chitarrista scrive di essere una persona migliore e con un diverso rapporto con il mondo, per cui certe affermazioni non gli appartengono più.

Per quanto riguarda le accuse di molestie sessuali, invece, Michael nega tutto. L’artista ha inoltre specificato che durante le performance in pubblico non gli veniva mai concesso di mischiarsi alla folla, e per dimostrarlo ha anche postato un video. “Tutte ca**ate, tutto falso”, ha scritto Clifford per respingere le accuse di molestie sessuali piovute su di lui nelle ultime ore.

Ancora, il musicista ha giurato di non aver mai fatto una cosa del genere e che queste azioni gli fanno ribrezzo e per questo si dichiara sconvolto per tutto ciò che viene detto su di lui.

Michael Clifford dei 5 Seconds Of Summer, accusato di molestie, respinge dunque queste accuse e in più tweet ribadisce la sua estraneità ai fatti che un gruppo di follower gli contesta.

I am so sorry for hurting anyone. it was never my intention. I was so naive and I am embarrassed and I am beyond sorry. I will continue to be better and I will continue to change. I never want to hurt anyone again. — michael clifford (@Michael5SOS) June 14, 2020

holy shit. i am heartbroken to read these things that are being said – they are just BEYOND untrue. i was never allowed in the crowd i only ever watched at front of house – and i would've never EVER done that. i wouldf NEVER do anything like that. i'm so fucking upset — michael clifford (@Michael5SOS) June 15, 2020

this is what life was like in 2013 – please understand it wouldve been logistically impossible for me to get through a crowd at a show i just played at! im not trying to be defensive i promise this is just so completely falsehttps://t.co/7BfTBjiZLK — michael clifford (@Michael5SOS) June 15, 2020