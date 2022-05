Il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer è 5SOS5. La band di Luke Hemmings lo ha annunciato nelle ultime ore, e da oggi è disponibile in radio il nuovo estratto Me, Myself & I. Come il titolo suggerisce, 5SOS5 è il quinto album della band di Sydney.

5SOS5, con il suo titolo palindromo, segue il successo di Calm (2020), arriva dunque alla terza anticipazione dopo Take My Hand e Complete Mess.

Con questo nuovo disco i 5 Seconds Of Summer celebrano 10 anni di carriera e mostrano tutta la loro evoluzione sonora. Dopo tanti concerti, collaborazioni eccellenti e singoli di successo, la band di Sydney propone testi riflessivi e più orientati all’intimismo. Il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer sarà fuori il 23 settembre 2022 e sarà composto da 14 brani. Ecco la tracklist.

01 Complete Mess 02 Easy For You To Say 03 Bad Omens 04 Me Myself & I 05 Take My Hand 06 Carousel 07 Older 08 Haze 09 You Don’t Go To Parties 10 Blender 11 Caramel 12 Best Friends 13 Bleach 14 Red Line 15 Moodswings 16 Flatline 17 Emotions 18 Bloodhound 19 Tears!

Il nuovo singolo estratto da 5S0S5 racconta con gioia la fine di una relazione, sensazione che si percepisce dalle good vibes presenti nella canzone.

Il brano è stato prodotto e scritto insieme a Jason Evigan (già collaboratore di Dua Lipa e David Guetta), John Bellion, Pete Nappi e Mick Coogan. Il frontman Luke Hemmings racconta la nascita del brano con queste parole:

“È molto emozionante avere in questo album – a cui abbiamo dedicato gli ultimi 2 anni – la canzone Me, Myself & I. Siamo tutti grandi fan di Jon Bellion e quando ci ha condiviso l’idea, ci siamo subito sentiti vicini ad essa. Molti dei testi che stavamo scrivendo erano estremamente introspettivi e questa canzone era il pezzo di puzzle mancante dell’album. L’abbiamo poi portata a termine insieme a Jon, Jason Evigan, Pete Nappi e Mick Coogan. Me, Myself & I parla di come molto spesso ci si sente capaci di fare qualsiasi cosa da soli , senza aver il bisogno di nessuno, per poi arrivare invece a capire che spesso con questo atteggiamento si allontanano le cose più belle della vita. Amiamo questa canzone e speriamo che anche le altre persone riescano a sentirla propria, così come abbiamo fatto noi”.

Recentemente i 5 Seconds Of Summer sono passati per l’Italia con 2 date del Take My Hand World Tour: il 7 maggio hanno suonato a Padova presso la Kioene Arena, mentre l’8 maggio sono saliti sul palco del Lorenzini District di Milano.

Il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer uscirà nella versione su CD con 14 tracce e nell’edizione deluxe con 5 brani in più. 5SOS5 è già disponibile in pre-order.

[Verse: Luke]

I guess, I guess I got what I wanted

I never knew what I needed, leave it

Up to me to fu*k it up without a good reason

I know, I know that it was my own fault

I never picked up that phone call, oh, Lord

All these broke hearts but mine’s the one bleedin’

[Chorus: Luke]

Bulls*it, I feed myself

Me and my selfish appetite

I did not need your help

Now it’s just me, myself and I

[Post-Chorus: Luke]

La-la-lie, la-la-lie, la-lie-lie

Now it’s just me, myself and I

La-la-lie, la-la-lie, la-lie-lie

Now it’s just me, myself and I

[Verse: Luke]

Guess, I guess I got what I wanted

I never knew what I needed, leave it

Up to me to fu*k it up without a good reason

I know, I know that it was my own fault

I never picked up that phone call, oh, Lord

All these broke hearts but mine’s the one bleedin’

[Chorus: Luke & Calum, Luke]

Bulls*it, I feed myself

Me and my selfish appetite

I did not need your help

Now it’s just me, myself and I

[Post-Chorus: Luke]

La-la-lie, la-la-lie, la-lie-lie

Now it’s just me, myself and I

La-la-lie, la-la-lie, la-lie-lie

Now it’s just me, myself and I

[Break: Luke]

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh (Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh)

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh (Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh)

[Breakdown: Luke]

I guess, I guess I got what I wanted

I never knew what I needed

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

[Chorus: Luke]

Bullshit, I feed myself (Feed myself)

Me and my selfish appetite

I did not need your help (Need your help)

Now it’s just me, myself and I

I know you wish me well (Wish me well)

And that’s what makes me wanna die

I did not need your help

Now it’s just me, myself and I

[Post-Chorus: Luke]

La-la-lie, la-la-lie, la-lie-lie

Now it’s just me, myself and I

La-la-lie, la-la-lie, la-lie-lie

Now it’s just me, myself and (Self and)

[Outro: Calum, Luke]

Ooh-ooh, ooh-ooh

(Now it’s just me, myself and) Self and

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

(Now it’s just me, myself and) Self and I

Ooh-ooh, ooh-ooh

(Now it’s just me, myself and)

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Now it’s just me, myself and