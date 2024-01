Il colosso di Seul ha rilasciato un nuovo aggiornamento di sicurezza per il Samsung Galaxy S23 FE. L’upgrade arriva poche settimane prima della One UI 6.1, che pure dovrebbe essere rilasciata per lo smartphone (non sappiamo ancora dirvi tra quanto tempo, anche se potrebbe non volercene molto). Il dispositivo Fan Edition lanciato alcuni mesi fa ha iniziato a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di gennaio 2024 (l’ultima disponibile, anche se forse ancora per poco).

Come riportato da “SamMobile“, l’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy S23 FE è ora disponibile in diverse Regioni. In Brasile, la release viene fornita con la versione firmware S711BXXS2BWL6. In Caucaso, Kazakistan, Ucraina e altri Paesi europei, il nuovo aggiornamento software porta la versione firmware S711BXXS2BWL7. L’upgrade viene fornito con la versione firmware S711BXXS2BWL8 in Afghanistan, Egitto, Iraq, Kenya, Marocco, Nigeria, Pakistan, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Tunisia e Turchia.

Se possedete un Samsung Galaxy S23 FE e vivete in uno dei Paesi sopra menzionati, potete verificare la disponibilità del nuovo aggiornamento andando in “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di procedere all’installazione solo dopo aver verificato che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare nel caso in cui dovesse rivelarsi fondamentale (altrimenti rischiereste di vedere persi tutto quello che c’è salvato in memoria in via definitiva, senza possibilità di poter recuperare nulla). Il nuovo aggiornamento risolve circa 75 difetti di sicurezza riscontrati nelle versioni precedenti del software. Il colosso di Seul ha lanciato il Samsung Galaxy S23 FE alcuni mesi fa con Android 13 integrato in alcuni Paesi ed Android 14 al day-one in altri. Il dispositivo riceverà quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android.

