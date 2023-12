Il colosso di Seul ha presentato il Samsung Galaxy S23 FE nell’ottobre 2023, ma era insolito per l’azienda sudcoreana lanciarlo solo in alcuni Paesi asiatici. Alcune settimane dopo, il telefono fu lanciato negli Stati Uniti. Tuttavia, non si sa molto sul lancio del telefono nei Paesi europei (si prevedeva fosse disponibile per l’acquisto a gennaio).

Come riportato da “SamMobile“, ora il produttore asiatico ha finalmente rivelato i suoi piani di lancio per il Samsung Galaxy S23 FE in Europa. Lo smartphone sarà disponibile in Francia a partire dall’8 dicembre 2023 in quattro colori: nero, menta, viola e bianco. Tuttavia, il colosso di Seul non ha ancora annunciato il prezzo del prodotto per la Francia. Maggiori informazioni potrebbero essere rilasciate il giorno del lancio. Il Samsung Galaxy S23 FE ha uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento di 120Hz, luminosità di picco di 1450nit e HDR10+. Il display è protetto utilizzando Gorilla Glass 5. Il telefono ha il processore Exynos 2200, 8GB di RAM e memoria interna da 128/256GB. Una batteria da 4500mAh alimenta il telefono e dispone di ricarica rapida cablata da 25W e ricarica wireless da 15W (supporta anche la ricarica wireless inversa). Samsung ha utilizzato un sistema di raffreddamento a camera di vapore molto più grande, per prestazioni migliori, rispetto alla serie Galaxy S22.

Nella parte anteriore, il Samsung Galaxy S23 FE ha una fotocamera selfie da 10MP con registrazione video 4K a 60fps. Sul retro, il dispositivo ha una fotocamera principale da 50MP con OIS, una fotocamera ultra-wide da 12MP e un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 3x e OIS. Il dispositivo dispone, inoltre, di un lettore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo, grado di protezione IP68, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC e di una porta USB Type-C.

Continua a leggere su optimagazine.com