Il Samsung Galaxy S23 FE avrebbe dovuto essere messo in vendita in Europa non prima del 2024, ma il colosso di Seul sembra aver cambiato idea. Stiamo vedendo debuttare il telefono Fan Edition in Germania, dove è già disponibile per il preordine con bonus per i primi utenti al seguito. Il produttore sudcoreano ha annunciato ufficialmente il Samsung Galaxy S23 FE in Germania, il che potrebbe significare che altri Paesi europei riceveranno presto il device. In Germania, il Samsung Galaxy S23 FE è disponibile per il preordine a 699 euro. Il modello da 256GB costa 759 euro. Il telefono può essere preordinato in Germania in una delle sei opzioni di colore, inclusi quattro colori standard – menta, grafite, crema e viola – oltre a indaco e tangerine, che sono esclusivi per il mercato online.

Come riportato da “SamMobile“, l’azienda asiatica ha fatto sapere che il periodo di preordine per il Samsung Galaxy S23 FE in Germania terminerà questo venerdì. Cosa ancora più importante, i clienti che acquisteranno lo smartphone Fan Edition prima del 3 gennaio riceveranno bonus speciali, tra cui uno sconto del 20% su accessori selezionati e, soprattutto, un paio di auricolari wireless Galaxy Buds FE in omaggio. Acquistati separatamente, i Galaxy Buds FE costano 109 euro. Gli auricolari wireless Fan Edition hanno punte intercambiabili e offrono cancellazione attiva del rumore, suono ambientale e fino a 6 ore di durata della batteria con una singola carica. La cosa principale che manca rispetto agli auricolari più costosi è la ricarica wireless.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S23 FE, il device è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X 120Hz da 6,4 pollici che può raggiungere 1450nit di luminosità e, in Europa, il telefono è alimentato dal SoC Exynos 2200 raffreddato da una generosa camera di vapore. Resta da vedere quando il dispositivo raggiungerà più Paesi europei oltre la Germania e se il colosso di Seul offrirà o meno incentivi simili per gli acquirenti anticipati in più mercati.

