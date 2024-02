Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2024 per la serie Samsung Galaxy S21. Ora il nuovo aggiornamento software è in arrivo sul Samsung Galaxy S23 FE. L’upgrade apporta miglioramenti alla sicurezza con le patch più recenti per correggere le vulnerabilità note. È un po’ sorprendente vedere l’aggiornamento arrivare sul Samsung Galaxy S23 FE prima rispetto al resto della serie Galaxy S23.

Come riportato da “SamMobile“, la nuova release software per il Samsung Galaxy S23 FE è ora disponibile in alcune parti dell’Asia e dell’Europa e viene fornito con la versione firmware S711BXXS2BXA8, adesso in fase di lancio nei Paesi del Caucaso, Europa, Kazakistan e Ucraina. Altri mercati potrebbero avere accesso a questo aggiornamento software per il Samsung Galaxy S23 FE nelle prossime settimane. L’upgrade include la patch di sicurezza di febbraio 2024 che corregge 72 difetti riscontrati nella versione precedente del software. Nel nuovo aggiornamento non sono incluse nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni, per cui potete aspettarvi che nuove funzionalità arrivino con la One UI 6.1.

Se siete proprietari di un Samsung Galaxy S23 FE e vivete in ​​uno dei Paesi o Regioni sopra menzionati, potete verificare la disponibilità del nuovo ugrade. Per farlo, vai su “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa” sul tuo smartphone. Non scordate di procedere solo se la percentuale residua della batteria è superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare, in ogni caso. Il colosso di Seul ha lanciato il Samsung Galaxy S23 FE qualche mese fa in Asia e all’inizio di quest’anno in Europa. Il dispositivo è arrivato con Android 13 preinstallato in alcuni Paesi e Android 14 in altri. Riceverà l’aggiornamento alla One UI 6.1 basato su Android 14, che porterà nuove funzionalità nei prossimi mesi.

